Безрамочный Samsung Galaxy J8 уже можно купить в России

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России смартфона Galaxy J8. Это не слишком дорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне без аппаратной домашней кнопки и со сканером отпечатков пальцев на задней панели.



Смартфон получил 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп со вспышкой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч. Отдельно стоит отметить три отдельных слота для двух SIM-карт и microSD. Размеры составляют 159,2 x 75,6 x 8 мм. Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy J8 предлагается в черном, золотистом и сером цветах по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей.

Источник
Samsung
Теги
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