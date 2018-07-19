Огромный Xiaomi Mi Max 3 представлен официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае смартфон Mi Max 3. Это новый представитель серии «лопатофонов» Mi Max с огромным дисплеем, он первым в серии получил безрамочный дизайн и двойную основную камеру.


Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков на задней панели. Он оснащается внушительным 6,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и без выреза экрана в стиле iPhone X. Основная камера 12+5 Мп базируется на сенсоре Sony IMX363 в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 2S.

Также имеются фронтальная камера на 8 Мп со светодиодной вспышкой, восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 4 и 6 ГБ, накопители на 64 и 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 5500 мАч и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.


Xiaomi Mi Max 3 предлагается в чёрном, золотистом и синем цветовых вариантах по цене 252 доллара за 4+64 ГБ и 296 долларов за 6+128 ГБ. Продажи в Китае начнутся 20 июля 2018 года.


Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

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