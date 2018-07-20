Объявлена дата анонса «пугающего» смартфона Huawei

Компания Huawei объявила дату анонса своего нового смартфона Honor Note 10. Мероприятие пройдёт в Китае 31 июля 2018 года.


Как отметил производитель в заметке к приглашению, Honor Note 10 представляет собой флагманский смартфон с большим экраном и функциями искусственного интеллекта.

Не так давно Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor, пообещал выпуск «очень пугающих» продуктов и технологий, первым из которых должен стать именно смартфон Honor Note 10, над разработкой которого компания трудилась целых два года.

Согласно более ранним утечкам, Honor Note 10 заключён в металлический корпус, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Фронтальная камера также может оказаться двойной.

Смартфон оснащается 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, двойной основной камерой на 24+16 Мп, фронтальной на 16 Мп, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также монструозным аккумулятором на 6000 мАч. Предусмотрена поддержка технологии графического ускорения GPU Turbo.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor Note 10

Комментарии

Материалы по теме

Huawei выпустила свой первый смартфон с 8 ГБ оперативной памяти

3 июля

Huawei неожиданно представила смартфон P20 Lite

16 марта

Huawei представила серию недорогих безрамочных смартфонов Enjoy 8

30 марта

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Безрамочный Huawei Honor 7A Pro оценили дешевле 9 тысяч рублей

17 апреля

Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

7 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Google готовит замену Android и Chrome OS
Samsung открыла предзаказ на новую версию Galaxy S9+
Складной смартфон Samsung с 7-дюймовым дисплеем дебютирует в следующем году

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 122
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 84
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 46
Лучшие недорогие смартфоны апреля 2018 года («серый» рынок) 39