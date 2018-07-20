Объявлена дата анонса «пугающего» смартфона Huawei

Компания Huawei объявила дату анонса своего нового смартфона Honor Note 10. Мероприятие пройдёт в Китае 31 июля 2018 года.





Как отметил производитель в заметке к приглашению, Honor Note 10 представляет собой флагманский смартфон с большим экраном и функциями искусственного интеллекта.

Не так давно Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor, пообещал выпуск «очень пугающих» продуктов и технологий, первым из которых должен стать именно смартфон Honor Note 10, над разработкой которого компания трудилась целых два года.

Согласно более ранним утечкам, Honor Note 10 заключён в металлический корпус, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Фронтальная камера также может оказаться двойной.

Смартфон оснащается 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, двойной основной камерой на 24+16 Мп, фронтальной на 16 Мп, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также монструозным аккумулятором на 6000 мАч. Предусмотрена поддержка технологии графического ускорения GPU Turbo.