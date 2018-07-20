Samsung открыла предзаказ на новую версию Galaxy S9+

Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов в России на смартфон Samsung Galaxy S9+ в новом цвете корпуса — винно-красном или бургунди.







Красный вариант присоединился к чёрному, серому, золотистому и лиловому. Он вышел в Корее и Китае в мае 2018 года, а теперь становится доступен в новых регионах, в том числе в России.





Смартфон для заказа предлагается по цене 66 990 рублей, такой же, как и другие варианты Galaxy S9+. Продажи стартуют с 3 сентября.

При покупке Galaxy S9+ цвета бургунди каждый пользователь получит в подарок беспроводные наушники Samsung Gear IconX. Эти наушники имеют собственную встроенную память на 4 ГБ и способны работать как автономный музыкальный плеер.