Huawei обошла Apple и Samsung по популярности в России

В июне компания Huawei впервые заняла первое место по продажам смартфонов интернет-магазинах в России. В Результате, она стала лидером на российском рынке смартфонов как по продажам онлайн, так и офлайн. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники.


Ранее первое занимала компания Apple. За июнь доля Huawei в онлайн-магазинах составила 21%, а Apple — 19%, третье место занимает Samsung с 13%.


Если учесть все продажи, то в июне Huawei тоже вышла на первое место с 24,4%, сместив Samsung с 23,2%. Как отмечают аналитики, онлайн-продажи смартфонов Huawei со скидками и промоакциями, сыграли ключевую роль в выходе компании в лидеры.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон Россия Apple Samsung Huawei

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