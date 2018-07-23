Бразильские бюрократы рассекретили смарт-часы Galaxy Watch и двойной беспроводной зарядник Samsung

Агентство связи Бразилии Anatel сертифицировало готовящийся к выпуску флагманский смартфон Galaxy Note 9 и ещё пару устройств Samsung, благодаря чему стали известны дополнительные подробности о них.





Во-первых, Anatel подтвердил, что Samsung Galaxy Note 9 получит аккумулятор на 4000 мАч. Также стало известно о подготовке беспроводной зарядной станции на два устройства Wireless Charger Duo (модельный номер EP-N6100), которая может одновременно заряжать два смартфона или смартфон и смарт-часы. Она похожа с AirPower, долгостроем от Apple, чей выход ожидается в сентябре.





Кроме того, упаковка с Wireless Charger Duo неожиданно подтвердила название следующих смарт-часов Samsung. Ранее они ожидались как Gear S4, но на самом деле часы поступят в магазины под названием Galaxy Watch.







Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке. Часы и зарядная станция могут дебютировать в этот же день.