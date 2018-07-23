Sony выпустила сенсор для камер смартфона с рекордным количеством мегапикселей

Компания Sony представила новый CMOS-сенсор для смартфонов с самым высоким в индустрии разрешением. Сенсор получил разрешение в 48 эффективный мегапикселей.


Размер сенсора составляет 8 мм в диагонали. По словам производителя, он может похвастаться самыми компактными в мире пикселями — 0,8 мкм, что и позволило добиться высокого разрешения при таком размере.


Обычно при таком подходе падает светочувствительность, но технология Quad Bayer позволяет этого избежать, поскольку совмещает четыре пикселя в один. При съёмке в плохих условиях освещённости, разрешение камеры упадёт до 12 Мп, но качество снимков останется на высоте. Помимо фото, камера с таким сенсором сможет снимать 4K-видео на скорости 90 кадров в секунду и 1080p на скорости 240 к/с.


Сенсор Sony IMX586 стоит около 27 долларов США с налогами и начнёт поставляться партнёрам компании в сентябре 2018 года.

Источник
Sony
Теги
смартфон SONY камера

Комментарии

Материалы по теме

Sony перестанет использовать фирменную оболочку Xperia в смартфонах

12 июня

Sony: «Почти никому, кроме обзорщиков, не интересно, как фотографируют смартфоны»

5 декабря 2017

Sony представила продвинутый суперзум Cyber-shot RX10 IV

13 сентября 2017

Sony представила флагманский смартфон Xperia XZ2 Premium

16 апреля

Sony рассказала, почему её флагман стоит 80 тысяч рублей

11 июля

Безрамочные Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact представлены официально

26 февраля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Samsung посмеялась над камерой и переходником для наушников iPhone
Китайцы раскрыли характеристики «пугающего» смартфона Huawei
Huawei обошла Apple и Samsung по популярности в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 126
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 87
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 48
Лучшие недорогие смартфоны апреля 2018 года («серый» рынок) 39