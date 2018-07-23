Sony выпустила сенсор для камер смартфона с рекордным количеством мегапикселей

Компания Sony представила новый CMOS-сенсор для смартфонов с самым высоким в индустрии разрешением. Сенсор получил разрешение в 48 эффективный мегапикселей.





Размер сенсора составляет 8 мм в диагонали. По словам производителя, он может похвастаться самыми компактными в мире пикселями — 0,8 мкм, что и позволило добиться высокого разрешения при таком размере.





Обычно при таком подходе падает светочувствительность, но технология Quad Bayer позволяет этого избежать, поскольку совмещает четыре пикселя в один. При съёмке в плохих условиях освещённости, разрешение камеры упадёт до 12 Мп, но качество снимков останется на высоте. Помимо фото, камера с таким сенсором сможет снимать 4K-видео на скорости 90 кадров в секунду и 1080p на скорости 240 к/с.





Сенсор Sony IMX586 стоит около 27 долларов США с налогами и начнёт поставляться партнёрам компании в сентябре 2018 года.