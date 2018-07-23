Илон Маск выпустит смартфон Tesla Quadra

Компания Tesla может вскоре представить собственный смартфон. В сети появилась фотографии передней и задней панели, предположительно, именно этого устройства. Их опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.





По данным источника, смартфон получил название Quadra. Его точные характеристики пока неизвестны, но можно предположить, что смартфон окажется на уровне флагманов.





Смартфон получит безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X и двойной камерой с горизонтальной ориентацией в верхнем левом углу. Также на задней панели виден внушительный логотип Tesla и, вероятно, решётка динамика.

Выреза для сканера отпечатков пальцев на панелях незаметно. Можно предположить, что он окажется интегрирован в экран смартфона, или же, вместо него будет использоваться, например, распознавание по лицу пользователя.