Назван самый выгодный для перепродажи iPhone

Эксперты компании B-Stock, специализирующаяся на ликвидации предприятий, назвали модель iPhone, наиболее выгодную для перепродажи. Им оказалась iPhone X, флагман теряет меньше всего в стоимости при повторной продаже.


В США в среднем использованный iPhone X можно продать за 85% от оригинальной цены. Даже оптовые покупатели, такие как скупщики возвращённых аппаратов у ритейлеров, платят около 75% розничной цены.

Как отмечают аналитики B-Stock, этот показатель заметно выше других iPhone на том же сроке жизни модели. На это повлияла как популярность нового форм-фактора, так и высокий уровень продаж внутри США.

В России iPhone X в официальном онлайн-магазине Apple предлагается за 79 990 рублей за 64 ГБ. Тем не менее, многие официальные ритейлеры предлагают новых iPhone X заметно дешевле — от 71 990 рублей. Аналогичную подержанную модель можно найти на досках объявлений за 52-60 тысяч рублей. Таким образом, данные B-Stock, более или менее, актуальны и для России.

Источник
9to5mac
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X

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