Китайские бюрократы слили Meizu 16 и 16 Plus

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA были замечены новые смартфоны Meizu 16 и 16 Plus, пока не представленные производителем официально.

TENAA опубликовала фотографии и некоторые из характеристик смартфонов. Оба смартфона получили безрамочный дизайн и двойную основную камеру с вертикальной организацией на задней панели. Сканера отпечатков не видно, по слухам он будет интегрирован прямо в экран. Размеры Meizu 16 составляют 150,5 x 73,2 x 7,3 мм. Аккумулятор обладает ёмкостью 2950 мАч. По слухам, он базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 710.

Размеры Meizu 16 Plus составляют 160,4 x 78,2 x 7,3 мм. Аккумулятор обладает ёмкостью 3570 мАч. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845.

Официальный дебют Meizu 16 и 16 Plus ожидается 8 августа, на день раньше флагманского Samsung Galaxy Note 9. Ориентировочные цены следующие:

Meizu 16 6+64 ГБ — 469 долларов

Meizu 16 6+128 ГБ — 515 долларов

Meizu 16 Pro 6+ 128 ГБ — 579 долларов

Meizu 16 Pro 8+ 256 ГБ — 625 долларов