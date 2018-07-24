Nokia готовит флагман с «множеством» камер за тысячу долларов

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9, пока не представленном HMD Global официально. По данным российского сообщества Nokia anew, примерная стоимость Nokia 9 составит 990 долларов США.


Другие источники отмечают, что Nokia 9 получит сложную основную камеру с множеством модулей, организованных на задней панели наподобие барабана револьвера. Такая камера может быть создана совместно со стартапом Light.

Согласно более ранним утечкам, следующий флагман Nokia получит название Nokia 9, Nokia 10 или даже Nokia A1 Plus. Ему приписывают безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X, топовый процессор Qualcomm Snapdragon, 6 ГБ или больше оперативной памяти и внушительный накопитель. Он может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, интегрированным прямо в экран.

Источник
NokiaMob
Теги
смартфон Nokia HMD Nokia 9 Nokia 10

Комментарии

Материалы по теме

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Бюджетный безрамочник Nokia представлен официально

18 июля

Самый дешёвый смартфон Nokia уже можно купить в России

16 июля

Смартфон Nokia 6 второго поколения выходит в России

21 марта

Смартфон Nokia X6 представлен официально

16 мая

Стильный Nokia 5.1 представлен в Москве

29 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
В России рассекретили Sony Xperia XA3
Samsung может выпустить игровой смартфон
Названа цена мощного смартфона Xiaomi Pocophone

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 128
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 87
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 48
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 38