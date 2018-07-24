Nokia готовит флагман с «множеством» камер за тысячу долларов

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9, пока не представленном HMD Global официально. По данным российского сообщества Nokia anew, примерная стоимость Nokia 9 составит 990 долларов США.





Другие источники отмечают, что Nokia 9 получит сложную основную камеру с множеством модулей, организованных на задней панели наподобие барабана револьвера. Такая камера может быть создана совместно со стартапом Light.

Согласно более ранним утечкам, следующий флагман Nokia получит название Nokia 9, Nokia 10 или даже Nokia A1 Plus. Ему приписывают безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X, топовый процессор Qualcomm Snapdragon, 6 ГБ или больше оперативной памяти и внушительный накопитель. Он может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, интегрированным прямо в экран.