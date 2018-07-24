К Samsung Galaxy Note 9 подарят смарт-часы Gear S3 и наушники IconX

В сети продолжает прибывать информация о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Так, профильный ресурс AndroidHeadlines опубликовал новые рендеры смартфона.





Флагман изображён на них в трёх цветовых вариантах: чёрном, коричневом и синем. К нему прилагается стилус, причём не всегда цвет-в-цвет к смартфону. Например, к синему Galaxy Note 9 идёт жёлтый стилус. На задней панели хорошо видно главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.

Также рендеры позволяют предположить акцию, приуроченную к запуску — в подарок производитель может предложить смарт-часы Samsung Gear S3, наушники Gear IconX и быструю беспроводную зарядку. Впрочем, нельзя утверждать с уверенностью, что это будет именно подарок, а не просто такие комплекты.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Диагональ может слегка вырасти до 6,4 дюйма. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 4000 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.