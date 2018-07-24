Samsung показала смарт-часы Galaxy Watch до анонса

На официальном американском сайте Samsung ненадолго появилось упоминание готовящихся к выпуску смарт-часов Galaxy Watch, пока не представленных производителем официально. Информацию быстро убрали из общего доступа, но она успела разлететься по сети.


На сайте была указана модель с номером SM-R810 в розово-золотистом корпусе с размером 42 мм.


Согласно более ранним утечкам, Galaxy Watch, также известные как Gear S4, будут доступны в двух версиях. Модель SM-R800 получит 1,3-дюймовый дисплей и размер 46 мм. SM-R810 — 1,2-дюймовый дисплей и 42 мм. Размер последней и был подтверждён Samsung на сайте.

Анонс Samsung Galaxy Watch ожидается одновременно с новым флагманским фаблетом Samsung. Официальный дебют Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке. Старт продаж и часов, и смартфона ожидается с 24 августа 2018 года.

Источник
SamMobile
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