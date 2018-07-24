Samsung может выпустить игровой смартфон

Компания Samsung может вскоре выпустить собственный игровой смартфон. Подробностями поделился китайский источник под ником MMDDJ_ в своём аккаунте Twitter.


По словам источника, Samsung сейчас ведёт разработку смартфона, ориентированного именно на игры. Ранее источник оказывался корректен в своих предсказаниях относительно продукции Samsung.

Отметим, что после успеха Razer Phone в 2017 году, всё больше производителей направляют своё внимание на игровой сегмент смартфонов. Xiaomi Black Shark и Nubia Red Magic уже доступны в магазинах, а ASUS ROG Phone ещё только был представлен в июне. Также на недавней пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC намекнул на подготовку игрового смартфона.

Источник
MMDDJ_
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