Samsung может выпустить игровой смартфон

Компания Samsung может вскоре выпустить собственный игровой смартфон. Подробностями поделился китайский источник под ником MMDDJ_ в своём аккаунте Twitter.





По словам источника, Samsung сейчас ведёт разработку смартфона, ориентированного именно на игры. Ранее источник оказывался корректен в своих предсказаниях относительно продукции Samsung.

Отметим, что после успеха Razer Phone в 2017 году, всё больше производителей направляют своё внимание на игровой сегмент смартфонов. Xiaomi Black Shark и Nubia Red Magic уже доступны в магазинах, а ASUS ROG Phone ещё только был представлен в июне. Также на недавней пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC намекнул на подготовку игрового смартфона.