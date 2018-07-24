Смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представлены официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня на мероприятии в Мадриде смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite. Оба смартфона выполнены в безрамочном дизайне, но у Xiaomi Mi A2 Lite имеется вырез экрана в стиле iPhone X.





Xiaomi Mi A2 представляет собой международную версию на базе Android One китайской модели Mi 6X, дебютировавшей в апреле этого года. По техническим характеристикам главное отличие сводится к Android One вместо фирменной оболочки MIUI.





Смартфон заключён в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается дисплеем диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп. В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч и возможностью быстрой зарядки.







Xiaomi Mi A2 Lite представляет собой международную версию смартфона Redmi 6 Pro, дебютировавшего в Китае в июне. Он оснащается дисплеем диагональю 5,84 дюйма с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. В его основу лёг восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.





Смартфоны «из коробки» работают под Android 8.1 Oreo. Xiaomi Mi A2 поступит в продажу в золотистом, голубом и чёрном цветовых цветах. Цена составляет 249 евро за 4+32 ГБ, 279 евро за 4+64ГБ и 349 евро за 6+128 ГБ. Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite тоже предлагается золотистом, голубом и чёрном цветовых цветах. Цена составляет 179 евро за 3+32 ГБ, 229 евро за 4+64ГБ. Постепенно, начиная с июля, оба устройства будут представлены на 40 рынках по всему миру, включая Россию.





