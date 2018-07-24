Названа цена мощного смартфона Xiaomi Pocophone

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился новыми подробностями о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Pocophone F1, пока не представленном производителем официально.


Xiaomi Pocophone F1 может оказаться одним из самых доступных смартфонов на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845 в Европе. По данным источника, он будет стоить порядка 420 евро за версию 6+64 ГБ и 460 евро за 6+128 ГБ. Это впечатляющая цена для смартфона с 5,99-дюймовым дисплеем и разрешением 2160 x 1080 пикселей. Для сравнения, OnePlus 6 продаётся за 519 евро за 6+64 ГБ.

Согласно более ранним утечкам, смартфон с кодовым названием Beryllium выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и соотношением сторон 18:9. На задней панели расположена двойная камера с вертикальной организацией.

Смартфон оснащается Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Он работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Источник
Roland Quandt
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi POCOPHONE

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