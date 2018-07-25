Раскрыта внешность следующего флагманского смартфона Google Pixel

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску Google Pixel 3 XL в чехлах опубликовал ресурс GizmoChina.


Рендеры показывают основные особенности дизайна будущего фирменного флагмана Google, включая тонкие рамки вокруг дисплея с «бровью», сканер отпечатков пальцев на задней панели и одинарную основную камеру, что несколько разочаровывает на фоне засилья двойных камер даже у недорогих моделей.


Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Источник
GizmoChina
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смартфон ANDROID Google Pixel Google Pixel 3 XL Pixel 3 XL

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