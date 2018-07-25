Рассекречен недорогой безрамочник HTC U12 Life

Компания HTC готовит к выпуску новый смартфон среднего уровня под кодовым названием Imagine Life. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidAuthority со ссылкой на маркетинговые материалы компании.

HTC U11 Life
HTC U11 Life

Смартфон продолжит серию HTC U Life и, скорее всего, выйдет в продажу под названием HTC U12 Life. Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп с фазовым автофокусом и возможностью записи 4K-видео, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Сканер отпечатков пальцев имеется, но его расположение неизвестно.

Поддерживаются две SIM-карты, Bluetooth 5.0 и NFC. Возможно, что U12 Life выйдет уже с новой операционной системой Android P на борту. Точные сроки выхода и ориентировочная цена пока неизвестны.

Источник
AndroidAuthority
Теги
смартфон ANDROID HTC

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