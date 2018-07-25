Ритейлер показал мощный «лопатофон» Huawei до анонса

Китайский онлайн-ритейлер JD.com открыл приём предварительных заказов на готовящийся к выпуску смартфон Huawei Honor Note 10, который пока не был представлен официально.


Причём сначала страничка содержала не только название смартфона, но и его изображение. Его довольно быстро убрали из общего доступа, но картинка успела разлететься по сети.


Согласно более ранним утечкам, Honor Note 10 заключён в металлический корпус, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон оснащается 6,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением (1080 х 2220 пикселей), двойной основной камерой на 24+16 Мп, фронтальной на 13 Мп, фирменным процессором Kirin 970, 6 или 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4900 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон получит технологию графического ускорения GPU Turbo. Он работает под Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2.

Не так давно Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor, пообещал выпуск «очень пугающих» продуктов и технологий, первым из которых должен стать именно смартфон Honor Note 10, над разработкой которого компания трудилась целых два года.

Huawei уже объявила дату анонса Honor Note 10. Мероприятие пройдёт в Китае 31 июля 2018 года.

Источник
JD
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor Note 10

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