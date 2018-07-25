Топ-менеджер Meizu показал Meizu 16 и16 Plus

Старший вице-президент компании Meizu Ли Нан (Li Nan) опубликовал в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, подборку пресс-рендеров смартфонов Meizu 16 и16 Plus, пока не представленных производителем официально.


Напомним, на днях эти смартфоны были замечены на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. По словам топ-менеджера, фотографии регулятора оказались довольно уродливыми и он решил исправить несправедливость, выложив официальные изображения будущих новинок.


Как ожидается, оба смартфона получили безрамочный дизайн и двойную основную камеру с вертикальной организацией на задней панели. Сканера отпечатков не видно, по слухам он будет интегрирован прямо в экран. Размеры Meizu 16 составляют 150,5 x 73,2 x 7,3 мм. Аккумулятор обладает ёмкостью 2950 мАч. По слухам, он базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 710.


Размеры Meizu 16 Plus составляют 160,4 x 78,2 x 7,3 мм. Аккумулятор обладает ёмкостью 3570 мАч. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845.

Официальный дебют Meizu 16 и 16 Plus ожидается 8 августа, на день раньше флагманского Samsung Galaxy Note 9. Ориентировочные цены следующие:

  • Meizu 16 6+64 ГБ — 469 долларов
  • Meizu 16 6+128 ГБ — 515 долларов
  • Meizu 16 Pro 6+ 128 ГБ — 579 долларов
  • Meizu 16 Pro 8+ 256 ГБ — 625 долларов
Источник
Li Nan
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