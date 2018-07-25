Инсайдер показал дизайн следующего флагмана Sony

Ресурс CompareRaja опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ3, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Рендеры демонстрируют основные особенности дизайна будущей новинки. Интересно, что на них показана одинарная основная камера, тогда как ранее слухи предполагали двойную камеру, как у дебютировавшего в апреле Xperia XZ2 Premium. Он получил изогнутую стеклянную заднюю панель и сможет заряжаться беспроводным способом. Размеры смартфона составляют 158,3 х 73,08 х 9,9-10,1 мм.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 19+12 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3240 мАч. Операционная система — Android 9.0 P. Ориентировочная цена составляет 849 евро.

Компания Sony уже подтвердила пресс-мероприятие 30 августа, к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. В этот день ожидается анонс Xperia XZ3, Xperia XZ3 Compact и Xperia XZ3 Premium.

Источник
CompareRaja
Теги
смартфон ANDROID SONY

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