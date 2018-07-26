Безрамочный Alcatel 1 оценен дешевле 5 тысяч рублей

Компания TCL Communication объявила о начале продаж в России смартфона Alcatel 1 начального уровня. Это бюджетная модель на базе платформы Android Oreo (Go edition), оптимизированной под маломощные аппараты.


Alcatel 1 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA+ (960 x 480 пикселей) с соотношением сторон 18:9, камерами на 5 и 2 Мп. Аппаратной основой четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2000 мАч.


Размеры составляют 137,6 x 65,7 x 9,8 мм, а вес — 134 грамма. Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.

Смартфон Alcatel 1 предлагается по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей в трех цветовых вариантах: чёрный, синий и золотистый.

Источник
Alcatel
Теги
смартфон ANDROID Россия ALCATEL TCL Alcatel 1

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