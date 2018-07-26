На анонс флагманских Meizu 16 и 16 Plus заманивают шампунем

Китайская компания Meizu начала рассылать приглашения журналистам на пресс-мероприятие, назначенное на 30 июля 2018 года. На нём должен состояться анонс смартфонов серии Meizu 16.





Приглашение само по себе необычно. В коробке содержится флакон шампуня Head & Shoulders объёмом в 400 мл и сроком годности до июля 2021 года.





Это далеко не первый раз, когда Meizu использует нестандартный подход к приглашениям. В феврале в качестве приглашений на анонс смартфона Meizu E3 рассылались сковородки и кружка, выполненная в виде объектива Canon 70-200mm. Ещё раньше Meizu использовала для этого старые телефоны Nokia 1110 и даже кроссовки.

Согласно более ранним утечкам, Meizu 16 Plus оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+20 Мп с 3-кратным зумом, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 5 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3570 мАч. Работа производится под Android 8.1 Oreo. Также TENAA подтвердила интегрированный прямо в экран сканер отпечатков пальцев. Смартфон выйдет в чёрном, серебристом и синем цветовых вариантах. Размеры составляют 160,4 х 78,2 х 7,3 мм, а вес — 180 граммов.

Meizu 16 получил экран меньшей диагонали и аккумулятор меньшей ёмкости — 6-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и 2950 мАч. Процессор, память, камеры и экранный сканер в нём будут такие же, как и в Meizu 16 Plus. Размеры составляют 150,5 х 73,2 х 7,3 мм, а вес — 156 граммов.