Samsung подтвердила больше памяти в Galaxy Note 9

Компания Samsung продолжает подогревать интерес к будущему анонсу флагманского смартфона Galaxy Note 9. В паре новых тизерных видеороликов корейский производитель намекает, что с выходом Galaxy Note 9 обычные проблемы с объёмом памяти и производительностью уйдут в прошлое.

Ролик не называет точного объёма встроенного накопителя, но по слухам он может достигать 512 ГБ, а в базовой модели составит 128 ГБ. Процессор у смартфона должен использоваться такой же, как у Galaxy S9, Exynos 9810 или Snapdragon 845, а вот объём оперативной памяти может вырасти до 8 ГБ.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Диагональ может слегка вырасти до 6,4 дюйма. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 4000 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.