Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

Компания Xiaomi объявила о начале продаж смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition с 30 июля 2018 года в Китае. Напомним, эта премиальная модель была представлена в мае одновременно с юбилейным флагманом Xiaomi Mi 8 и его урезанной версией Xiaomi Mi 8 SE, но пока так и не поступила в продажу.


Смартфон предлагается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене в 3699 юаней, то есть около 545 долларов США.


Смартфон отличается от базового Xiaomi Mi 8 несколькими продвинутыми особенностями. Если у Xiaomi Mi 8 сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, то Mi 8 Explorer Edition получил интегрированный прямо в экран датчик. Еще одной особенностью стало 3D-распознавание лица пользователя для разблокировки с использованием 33 тысяч лицевых точек. Помимо более точного распознавания, это позволяет создавать анимированные эмодзи на базе выражения лица и мимики пользователя, как Animoji у Apple.

Задняя панель корпуса смартфона полупрозрачная. Также стоит отметить больший объём оперативной памяти. Остальные технические характеристики сходны с оригинальным Xiaomi Mi 8.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

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