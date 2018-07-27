Google запретила майнить на Android-смартфонах

Компания Google обновила политику для разработчиков приложений в онлайн-магазине Play Store. Впервые появились такие пункты, как запрет на взрослый контент и темы в ориентированных на детей приложениях, такие приложения будут удаляться сразу же.





Также под запрет попали приложения, продвигающие насилие и разжигающие ненависть против индивидуумов или групп по расовому или любому другому признаку, которые ассоциируются с системной дискриминацией или маргинализацией.

Ещё одним особо интересным изменением стал запрет на майнеры. Да, Google объявила о запрете майнинга криптовалюты на устройствах с Android. По крайней мере, такие приложения теперь запрещены в Google Play Store. Впрочем, пока в магазине приложений имеется множество майнеров, включая MinerGate, Crypto Miner и NeoNeonMiner.