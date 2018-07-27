Oppo Find X сломался в тесте на изгиб

Известный испытатель смартфонов JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Oppo Find X. В результате, смартфон провалил тест на изгиб.


Напомним, Oppo Find X получил, действительно, безрамочный дизайн без таких компромиссных решений, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка. Дисплей занимает 93,8% передней панели. Фронтальная камера, а также двойная основная камеры расположены в специальном моторизированном модуле, автоматически выдвигающемся при необходимости. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, для аутентификации пользователя производится по лицу.


Как оказалось, моторизированный модуль стал одним из самых слабых мест смартфона. Сбой в работе модуля означает не только невозможность съёмки, но и разблокировки смартфона по лицу. Модуль, кстати, немного хлябает, то есть имеются зазоры, в которые может набиваться пыль и другие частицы, что также может повлиять на работоспособность системы.

При оказании давления на заднюю сторону, смартфон легко гнётся. То есть, его легко сломать при использовании большей силы. При давлении спереди, ломкий AMOLED не выдержал и растрескался в несколько секунд. При большем сгибе обе стеклянные панели начали трескаться. Отсутствие более прочной металлической рамки делает смартфон ломким. Как отметил испытатель, большинство смартфонов выживают в этом тесте.

В тесте устойчивость смартфона к царапинам Oppo Find X со стеклом Gorilla Glass 5 лёгкие царапины появились на уроне 6 по шкале Мооса и более глубокие — на уровне 7. Рамка смартфона, включая кнопки, изготовлены из металла. Задняя панель также устойчива к царапинам благодаря Gorilla Glass 5. При проверке огнём на дисплее остался белый «ожёг», который уже не восстановится.

Источник
JerryRigEverything
Теги
смартфон фейспалм OPPO Oppo Find X

Комментарии

Материалы по теме

6-дюймовые безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s получили селфи-камеры на 20 Мп

26 декабря 2017

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

29 декабря 2017

Oppo Find X с тремя выдвижными камерами представлен официально

20 июня

Oppo рассекретила безрамочный смартфон R15 до анонса

13 марта

Безрамочные смартфоны Oppo R15 и R15 Dream Mirror представлены официально

19 марта

Безрамочный смартфон Oppo A1 представлен официально

23 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Android-версию Fortnite: Battle Royale выпустят специально для Samsung Galaxy Note 9
Google запретила майнить на Android-смартфонах
Huawei Honor Note 10 получит самый большой аккумулятор среди флагманов

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 129
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 90
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 67
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 49
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 38