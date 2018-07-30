Живые фото подтвердили дизайн нового флагмана Google

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Google Pixel 3 XL, пока не представленного производителем официально. Фото опубликовал один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

На них представлен Google Pixel 3 XL в белом корпусе. К сожалению, смартфон не загружается, поскольку данные на нём были удалённо удалены Google.

Фото показывают основные особенности дизайна будущего фирменного флагмана Google, включая тонкие рамки вокруг дисплея с «бровью», сканер отпечатков пальцев на задней панели и одинарную основную камеру, что несколько разочаровывает на фоне засилья двойных камер даже у недорогих моделей.

Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.