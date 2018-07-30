Флагман Huawei нового поколения показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живая фотография и описание основных характеристик готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20 Pro, который пока не был представлен официально.





Фото показывает смартфон с очень тонкими рамками вокруг дисплея без выреза в стиле iPhone X. Фронтальную камеру не видно, есть возможность, что она будет выдвижной. По данным источника, смартфон получит сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей и тройную камеру, как у Huawei P20 Pro. Разрешение может достигать 42 Мп. Аппаратной основой станет процессор Kirin 980. Также отмечается технология графического ускорения GPU Turbo. Цена названа в районе 732 долларов США.

Согласно более ранним слухам, Mate 20 и Mate 20 Pro будут базироваться на грядущем процессоре Kirin 980 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Huawei Mate 20 Pro станет обладателем 6,9-дюймового OLED-дисплея. Также ожидается премиальная версия Porsche Design.