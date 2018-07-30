Пользователи OnePlus 6 жалуются на мерцающий дисплей

Пользователи смартфона OnePlus 6 начали жаловаться на странное поведение смартфона. При ярком освещении экран начинает мерцать и мигать.


Автонастройка яркости реагирует на очень небольшие изменения освещенности и небольшие движения смартфона, быстро меняя интенсивность подсветки экрана.

Проблемы начались с выходом апдейта прошивки OxygenOS 5.1.8 в прошлом месяце, а недавнее обновление OxygenOS 5.1.9 её не решает. Как отмечают пользователи, помогает очистка кэша смартфона. Конечно, проблема также устраняется отключением автонастройки яркости, но пользоваться смартфоном от этого не становится удобнее. OnePlus уже начала исследование проблемы.

В России OnePlus 6 доступен с середины июля в трех модификациях: 6 + 64 ГБ, 8 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ за 44990, 48990 и 54990 рублей соответственно.

Источник
Reddit
Теги
смартфон ANDROID фейспалм OnePlus OnePlus 6

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