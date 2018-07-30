Стартовали продажи самого дорогого смартфона Xiaomi

Как и ожидалось, компания Xiaomi начала сегодня продажи смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition в Китае. Напомним, эта премиальная модель была представлена в мае одновременно с юбилейным флагманом Xiaomi Mi 8 и его урезанной версией Xiaomi Mi 8 SE, но до сих пор не поступила в продажу.







Смартфон предлагается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене в 3699 юаней, то есть около 545 долларов США.





Смартфон отличается от базового Xiaomi Mi 8 несколькими продвинутыми особенностями. Если у Xiaomi Mi 8 сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели, то Mi 8 Explorer Edition получил интегрированный прямо в экран датчик. Еще одной особенностью стало 3D-распознавание лица пользователя для разблокировки с использованием 33 тысяч лицевых точек. Помимо более точного распознавания, это позволяет создавать анимированные эмодзи на базе выражения лица и мимики пользователя, как Animoji у Apple.

Задняя панель корпуса смартфона полупрозрачная. Также стоит отметить больший объём оперативной памяти. Остальные технические характеристики сходны с оригинальным Xiaomi Mi 8.