OnePlus 3 обновят до Android P

Компания OnePlus подтвердила свои планы по выпуску следующей версии операционной системы Android для смартфонов OnePlus 3 и 3T. Текущая Android 8.0 Oreo вышла для этих смартфонов более чем оперативно — ещё в ноябре 2017 года.





Теперь OnePlus сообщила, что разработчики решили сосредоточить свои усилия на проекте Android P, вместо того, чтобы тратить ресурсы на небольшое обновление Android 8.1.

Отметим, OnePlus 3 дебютировал в июне 2016 года с оболочкой Oxygen OS 3.1 на базе Android 6.0.1 Marshmallow. Смартфон OnePlus 3T вышел в декабре 2016 года.

По словам OnePlus, обновление Android P выйдет сначала для OnePlus 6, потом для OnePlus 5 и 5T, а затем — для OnePlus 3 и 3T. Финальный релиз Android P пока не состоялся, платформа ещё находится на стадии тестирования.