Apple намекнула на iPhone с двумя SIM-картами

В выпущенной вчера пятой бета-версии iOS 12 разработчики обнаружили упоминание поддержки двух SIM-карт у будущих iPhone. В коде прошивки упоминается статус второй SIM-карты и трея для второй SIM-ки.


Отметим, что это уже не первое упоминание, что в смартфонах Apple 2018 года может появиться поддержка двух SIM-ок, по крайней мере для одной из моделей в некоторых регионах.


В июле китайские источники заявили, что одна из SIM-карт будет использовать стандартный слот, а в качестве второй будет выступать встроенная Apple SIM, позволяющая свободно переключаться между операторами. В Китае Apple SIM недоступны и для этого региона Apple предложит iPhone с двумя аппаратными слотами под SIM-ки. Отметим, что Apple SIM были представлены ещё 2014 году и в России пока недоступны, как и в Китае.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Источник
9to5mac
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 2018 iOS 12

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