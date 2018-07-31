Apple намекнула на iPhone с двумя SIM-картами

В выпущенной вчера пятой бета-версии iOS 12 разработчики обнаружили упоминание поддержки двух SIM-карт у будущих iPhone. В коде прошивки упоминается статус второй SIM-карты и трея для второй SIM-ки.





Отметим, что это уже не первое упоминание, что в смартфонах Apple 2018 года может появиться поддержка двух SIM-ок, по крайней мере для одной из моделей в некоторых регионах.





В июле китайские источники заявили, что одна из SIM-карт будет использовать стандартный слот, а в качестве второй будет выступать встроенная Apple SIM, позволяющая свободно переключаться между операторами. В Китае Apple SIM недоступны и для этого региона Apple предложит iPhone с двумя аппаратными слотами под SIM-ки. Отметим, что Apple SIM были представлены ещё 2014 году и в России пока недоступны, как и в Китае.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.