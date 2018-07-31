Названы смартфоны, которые чаще всего сдают в обмен на новые

Компания SmartPrice назвала самые популярные смартфоны, которые чаще всего сдают по программе trade-in. В пятёрку лидеров вошли сразу три модели Samsung, после запуска официальной программы обмена в марте 2018 года.





Чаще всего сдают в обмен на новый iPhone 5s в цвете Space Gray, на его долю приходится 4%. На втором, третьем и четвёртом местах расположились разные версии Samsung Galaxy S7 с суммарной долей 7,9%, а пятое место занял iPhone 6 также в цвете Space Gray с долей 1,9%.

Как отметил глава SmartPrice Владислав Овчинников, смартфоны Samsung смогли потеснить устройства Apple в топе сдаваемых в trade-in моделей в том числе благодаря привязке программы к продажам нового Samsung Galaxy S9. Также он отметил, что за счет trade-in рынок подержанных смартфонов может вырасти в несколько раз.