Huawei впервые обогнала Apple по продажам смартфонов в мире

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт по международным поставкам смартфонов за второй квартал 2018 года. Всего в мире было продано 342 млн смартфонов, что на 1,8% меньше по сравнению с результатом прошлого года. Это уже третий квартал подряд, когда продажи смартфонов снижаются.





Компания Huawei впервые заняла второе место, обогнав Apple. Последняя впервые со второго квартала 2010 года не заняла первого или второго места среди международных поставщиков смартфонов. Huawei продала 54,2 млн смартфонов, заняв долю рынка в 15,8%, а Apple — 41,3 млн с долей 12,1%.





Первое место по-прежнему занимает компания Samsung. Её поставки достигли 71,5 млн, а доля — 20,9%. Интересно, что если Huawei выросла по сравнению с прошлым годом на 40,9%, а Apple — на 0,7%, то у Samsung наблюдается заметный спад в 10,4%.

Четвёртое место заняла китайская Xiaomi с 31,9 млн и долей в 9,3%, её продажи выросли на 48,8%. На пятом расположилась OPPO с 29,4 млн, долей в 8,6% и ростом в 5,1%. Продажи всех других поставщиков смартфонов упали на 18,5%.