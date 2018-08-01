Huawei впервые обогнала Apple по продажам смартфонов в мире

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт по международным поставкам смартфонов за второй квартал 2018 года. Всего в мире было продано 342 млн смартфонов, что на 1,8% меньше по сравнению с результатом прошлого года. Это уже третий квартал подряд, когда продажи смартфонов снижаются.


Компания Huawei впервые заняла второе место, обогнав Apple. Последняя впервые со второго квартала 2010 года не заняла первого или второго места среди международных поставщиков смартфонов. Huawei продала 54,2 млн смартфонов, заняв долю рынка в 15,8%, а Apple — 41,3 млн с долей 12,1%.


Первое место по-прежнему занимает компания Samsung. Её поставки достигли 71,5 млн, а доля — 20,9%. Интересно, что если Huawei выросла по сравнению с прошлым годом на 40,9%, а Apple — на 0,7%, то у Samsung наблюдается заметный спад в 10,4%.

Четвёртое место заняла китайская Xiaomi с 31,9 млн и долей в 9,3%, её продажи выросли на 48,8%. На пятом расположилась OPPO с 29,4 млн, долей в 8,6% и ростом в 5,1%. Продажи всех других поставщиков смартфонов упали на 18,5%.

Источник
IDC
Теги
Apple Samsung Huawei IDC 2018

Комментарии

Материалы по теме

5 альтернатив Apple Watch Series 3

18 сентября 2017

5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели

8 мая

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта 2017

7 крупнейших IT-провалов 2017 года: пакетовыжималка, пароль «без пароля» и другие

31 декабря 2017

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

Samsung подняла на смех Apple за нарочное замедление iPhone 6

18 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Цифра дня: Сколько пользователей довольны iPhone X?
Объявлена российская цена первого «пугающего» смартфона Huawei
Ритейлер показал Samsung Galaxy Note 9 на видео

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 98
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 39