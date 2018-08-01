Huawei Mate 20 станет первым смартфоном на Kirin 980

В сети появились подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, которые пока не были представлены официально. Они стали известны из файлов прошивки, которые получил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.





По данным источника, Huawei Mate 20 относится к «честному» флагманскому уровню и станет первым смартфоном на базе фирменного топового процессора HiSilicon Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается упрощённый смартфон Huawei Mate 20 Lite на базе процессора HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Официальный дебют серии Huawei Mate 20 ожидается в октябре 2018 года.