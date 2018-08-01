Цифра дня: Сколько пользователей довольны iPhone X?

Цифра дня:

98%

пользователей довольны iPhone X.

Во время конференц-звонка Apple, посвящённому финансовым итогам прошедшего квартала, Тим Кук, глава компании, рассказал немного о продажах каждой модели iPhone.


Ранее предполагалось, что лучше всего продавался iPhone 8 Plus, однако Тим Кук опроверг это. Он отметил, что iPhone X оказался самым популярным смартфоном Apple в прошедшем квартале «ещё раз», а также, что им удовлетворены 98% покупателей по данным 451 Research. За счёт этого доход от продажи смартфонов выросла на 20% по сравнению с прошлым годом.

Если считать все iPhone сразу, то показатель удовлетворённости покупателей достигает 96%. Кроме того, среди корпоративных клиентов, планирующих покупать смартфоны в третьем квартале, 81% склоняются именно к iPhone. 

Источник
9to5mac
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone X Тим Кук

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