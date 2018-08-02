Названа дата анонса новых iPhone

Стала известна ориентировочная дата анонса смартфонов Apple следующего поколения. Исходя из графика презентаций в прошлые годы и некоторых других факторов, наиболее вероятным днём анонса оказалось 12 сентября 2018 года.


Исторически, Apple проводит подобные мероприятия по вторникам и средам, но при этом обычно не позже второй недели сентября. Таким образом, под эти условия подходят 4 и 5 сентября, а также 11 и 12 сентября. На 3 сентября в США приходится День труда, исходя из этого презентация 4 или 5 сентября маловероятна. И совсем уж нереально, что Apple назначит анонс на траурную дату — 11 сентября. Если новые iPhone анонсируют 12 сентября, то продажи могут начаться 21 сентября.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Источник
CNet
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смартфон Apple iPhone iPhone 2018

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