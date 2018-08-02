Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года

Роскачество совместно с организацией ICRT (International Consumer Research and Testing) опубликовало результаты проверки смартфонов, представленных на рынке в 2018 году и опубликовало обновленный рейтинг самых популярных смартфонов в 2018 году.


В рейтинге, наконец-то произошла смена лидера. В общем зачете уже более полутора лет 1 и 2 места занимали Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Теперь с пьедестала их сместили Samsung Galaxy S9 и S9+, а Galaxy S8 и S8+ оказались на местах 3 и 4.

На 5 место сдвинулся iPhone 8 Plus. 6 место занял новый Huawei P20 Pro (CLT – L29), седьмое – Samsung Galaxy Note 8, восьмое – iPhone 8. На девятом месте расположился iPhone X, а замыкает десятку лучших смартфонов Huawei Mate 10 Pro.

Таким образом, в десятке лучших среди всех исследованных смартфонов больше всего представлен Samsung — 5 моделей. Причем 4 из них заняли верхние позиции. Также в топ вошли 3 модели iPhone и 2 – Huawei.

Среди главных достоинств Samsung Galaxy S9 и S9+ отмечается прочность, устойчивость к царапинам и воздействию дождя, быстрая зарядка и автономность работы, стереодинамики, быстрый тачскрин, удобные телефонная книга, список вызовов и набор SMS.

Источник
Роскачество
Теги
смартфон Россия Samsung Galaxy S9 Роскачество

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