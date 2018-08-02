Объявлена российская цена юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

Компания Xiaomi представила сегодня в России флагманский смартфон Xiaomi Mi 8. Напомним, Xiaomi Mi 8 приходит на смену прошлогоднему Xiaomi Mi 6, название дано в честь восьмой годовщины с момента основания компании в 2010 году.


Xiaomi Mi 8 стал первым безрамочным смартфоном компании с вырезом экрана в стиле iPhone X. Задняя панель выполнена из стекла, корпус скрепляется рамкой из алюминия 7000 серии. Размеры составляют 154,9 x 74,8 x 7,6 и соответствуют 5,5-дюймовому форм-фактору более ранних моделей.



Смартфон оснащается 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2248 х 1080 пикселей), основной камерой с основным широкоугольным модулем Sony IMX363 на 12 Мп с апертурой f/1.8 и вспомогательным модулем S5K3M3 на 12 Мп с апертурой f/2.4, 20-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0. Поддерживается разблокировка по лицу, причём распознавание пользователя производится с инфракрасным датчиком, повышающим точность. Также есть сканер отпечатков пальцев на задней панели.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч.

Xiaomi Mi 8 также позиционируется как первый в мире смартфон с двойным модулем GPS, что повышает точность позиционирования, особенно в зданиях и при задержках сигнала. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), NFC и Bluetooth 5.0. Он работает под Android 8.1 Oreo с новейшей оболочкой MIUI 10.

В России Xiaomi Mi 8 предлагается по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей за 6+64 ГБ и 32 990 за 6+128 ГБ в онлайн-магазине Tmall с 8 августа 2018 года.

Источник
Xiaomi
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