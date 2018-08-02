Названа дата анонса самого безрамочного смартфона Xiaomi

Компания Xiaomi может представить новый смартфон серии Mi Mix на мероприятии 15 сентября 2018 года. Это следует из тизера-приглашения, опубликованного профильным ресурсом AndroidPure.


На изображении также можно обратить внимание на тонкие кромки вокруг дисплея и, особенно, отсутствующий «подбородок». Это даёт намёк на куда более высокое соотношение площади экрана к площади передней панели, чем у текущего Mi Mix 2. У модели Mi Mix 2 этот параметр достигает 91,3%, но под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
AndroidPure
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix 3

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