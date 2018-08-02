Самый дешёвый смартфон Xiaomi выходит в России

Компания Xiaomi сообщила о скором начале продаж в России бюджетного смартфона Redmi 6A. Это самая младшая модель в линейке. Она приходит на смену прошлогоднему Redmi 5A и выполнена в популярном сейчас безрамочном дизайне.





Xiaomi Redmi 6A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основную камеру 13 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено.

Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.





В Китае Xiaomi Redmi 6A предлагается за 93 доллара США. В России он поступит в продажу с 8 августа 2018 года по рекомендованной розничной цене 7450 рублей за 2+16 ГБ и 8490 за 2+32 ГБ. Кроме того, действует спецпредложение на Tmall — 5990 и 6990 рублей, соответственно.