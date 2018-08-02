Самый дешёвый смартфон Xiaomi выходит в России

Компания Xiaomi сообщила о скором начале продаж в России бюджетного смартфона Redmi 6A. Это самая младшая модель в линейке. Она приходит на смену прошлогоднему Redmi 5A и выполнена в популярном сейчас безрамочном дизайне.


Xiaomi Redmi 6A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основную камеру 13 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено.



Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.


В Китае Xiaomi Redmi 6A предлагается за 93 доллара США. В России он поступит в продажу с 8 августа 2018 года по рекомендованной розничной цене 7450 рублей за 2+16 ГБ и 8490 за 2+32 ГБ. Кроме того, действует спецпредложение на Tmall — 5990 и 6990 рублей, соответственно.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi 6A

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

26 июля

Объявлена российская цена юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

2 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлена российская цена юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8
Названа дата анонса самого безрамочного смартфона Xiaomi
Nokia и Facebook запустили «Змейку» с дополненной реальностью

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 100
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 48