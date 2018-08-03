Oppo первой выпустит смартфон со сверхпрочным Gorilla Glass 6

Компания Corning объявила, что китайская Oppo первой в мире выпустит смартфон с новейшим защитным стеклом Gorilla Glass 6. Им станет флагманский смартфон Oppo, чей анонс должен состояться в ближайшие недели.


По неофициальным данным, на роль этого смартфона подходят модели Oppo R17 и Oppo F9, пока не представленные официально.

Напомним, Corning представила новое поколение Gorilla Glass в июне 2017 года. Защитное стекло Gorilla Glass 6 приходит на смену дебютировавшему в 2016 году Gorilla Glass 5. По словам производителя, Gorilla Glass 6 выдерживает 15 последовательных падений с высоты одного метра на жёсткую поверхность и это в два раза лучше, чем показатели Gorilla Glass 5.

Источник
Corning
Теги
смартфон OPPO Corning Gorilla Glass

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