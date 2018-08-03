Следующий флагман Oppo получит сканер отпечатков прямо в дисплее

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились изображения и подробности относительно готовящегося к выпуску смартфона Oppo R17, пока не представленного производителем официально.


Oppo R17 придёт на смену Oppo R15, дебютировавшему в марте 2018 года. В серию Oppo R обычно входят смартфоны между флагманами и средним уровнем.

Судя по изображением, смартфон получит небольшой вырез дисплея, рассчитанный только на фронтальную камеру. Также можно отметить двойную основную камеру и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели. Интерфейс намекает, что сканер может оказаться интегрирован в экран смартфона.

Как сообщалось ранее, Oppo R17 может оказаться первым в мире смартфоном, получившим новейшее защитное стекло Gorilla Glass 6 от Corning.

Источник
GizChina
Теги
смартфон ANDROID OPPO

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