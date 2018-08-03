Samsung раньше времени показала Galaxy Note 9 на видео

Компания Samsung Electronics опубликовала на своём канале YouTube рекламное видео о смартфоне Galaxy Note 9, который пока ещё не был представлен официально. Ролик был опубликован явно случайно и раньше времени, поскольку его довольно быстро удалили из общего доступа. Тем не менее он уже успел разлететься по сети.


Ролик показывает сам смартфон и стилус к нему. Подтверждается существование модели с 512 ГБ на накопителе. Что интересно, поддерживаются также карты памяти microSD до 512 ГБ, то есть суммарно объём может достигать 1 ТБ. Стилус S Pen показан в жёлтом исполнении и новом дизайне, как на прошлых утечках.


Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Диагональ может слегка вырасти до 6,4 дюйма. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.


Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 4000 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.


Стилус для Samsung Galaxy Note 9 может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.

Источник
SamMobile
Теги
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