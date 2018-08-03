ZTE возвращается к жизни с дебютом Axon 9 к IFA

Компания ZTE начинает возвращаться к жизни после снятия торговых санкций США. В сети появилась информация о подготовке дебюта смартфона Axon 9 и, возможно, Axon 9 Pro к открытию выставки IFA 2018, которая пройдет в Берлине с 31 августа по 5 сентября в Берлине. Подробностями поделился Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.





Источник обнаружил модельные номера A2019 Pro и A2019G Pro в информации веб-приложения HTML5Test, предназначенного для тестирования браузеров на совместимость со стандартом HTML5, а также в коде для сервиса возврата некачественных или неисправных моделей.

По мнению Квандт, официальный дебют ZTE Axon 9 (Pro) можно ожидать к выставке IFA. Отметим, что безрамочный смартфон ZTE Axon 9 с четырьмя камерами ожидался по слухам ещё на выставке MWC 2018, которая прошла в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.