Google случайно назвала дату анонса новых смартфонов Pixel

В сети появилась дата анонса следующего поколения смартфонов Pixel от Google. Компания опубликовала объявление на своём сайте Famebit, в котором, судя по всему случайно, упоминается презентация смартфона Pixel 3 на мероприятии 4 октября 2018 года.





Сервис FameBit призван помогать налаживать связи между рекламными агентствами и создателями контента, координировать рекламные материалы, и так далее.





Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.