Сканер лица в Xiaomi Mi 8 не различает лица европейцев

Вскоре после российского анонса «юбилейного» флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, была обнаружена одна неприятная особенность. Как оказалось, распознавание лица пользователя для разблокировки смартфона пока не работает.


Официальные продажи Xiaomi Mi 8 в России начнутся 8 августа. Версия с 6+64 ГБ будет представлена по цене 29 990 рублей.

По словам российского представительства компании, эта функция будет доступна в следующих версиях прошивки. Как смогли уточнить журналисты TJournal, проблема заключается в том, что система ещё не протестирована до конца на лицах европейцев. По завершении тестов функцию разблокировки по лицу активируют программным апдейтом оболочки MIUI.

В Китае Xiaomi Mi 8 продаётся с начала июня и изначально система распознавания лиц была отлажена на азиатах, а европейцы оказались для неё «на одно лицо».

Маловероятно, что апдейт успеют подготовить к старту продаж 8 августа. В любом случае, смартфон можно разблокировать с помощью сканера отпечатков пальцев.

Источник
TJournal
Теги
смартфон ANDROID фейспалм Xiaomi Xiaomi Mi 8

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