В сеть утекли характеристики и цена грядущего Xiaomi Mi Mix 3

Китайские источники сообщили ключевые характеристики и цену готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3, пока не представленного производителем официально.





По данным источника, смартфон оснащается AMOLED-дисплеем с разрешением 2K, изготовленным по технологии COP (Chip On Plastic Substrate), обеспечивающей большую гибкость и возможность уменьшить рамки вокруг экрана. Также отмечаются процессор Qualcomm Snapdragon 845, экранный сканер отпечатков пальцев, модульная выдвижная селфи-камера на 20 Мп и беспроводная зарядка по стандарту Qi. Цена обозначена в размере 3899 юаней, то есть около 569 долларов США.





Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Mix 3 получит более тонкие рамки вокруг дисплея без «подбородка». Это даёт намёк на куда более высокое соотношение площади экрана к площади передней панели, чем у текущего Mi Mix 2. У модели Mi Mix 2 этот параметр достигает 91,3%, но под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера.

Как ожидается, он оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Xiaomi Mi Mix 3 может состояться 15 сентября 2018 года.