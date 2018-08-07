Google выпустила финальную версию нового Android

Компания Google официально представила финальную версию следующего поколения операционной системы Android. Она получила название Android 9 Pie (пирог), стала девятым крупным обновлением ОС и приходит на смену прошлогодней Android 8 Oreo.





Android 9 Pie приносит ряд новых функций, в основном базирующихся на системе искусственного интеллекта.





Одно из таких новшеств — функции энергосбережения на базе искусственного интеллекта по управлению яркостью Adaptive Brightness, изменяющая настройки в зависимости от текущего расположения и деятельности, а также по управлению питанием Adaptive Battery, которая вычисляет редко используемые приложения и урезает ресурсы для них или закрывает их.





Функция Slices (по аналогии с кусочками пирога) интегрирует возможности из приложений в ОС и поиск Google. Например, можно будет вызвать такси прямо из поиска, не открывая соответствующее приложение вручную. Функция Actions добавляет предложения прогнозируемых «Действий» в различных местах ОС для быстрого выполнения разных задач, основываясь на привычках пользователя. Например, запустить любимый плей-лист после подключения наушников к устройству.





Обновление приносит поддержку вырезов дисплея в стиле iPhone X и жесты управления, сходные с iPhone X. В Android 9 Pie появилась новая навигация по системе. Три системные кнопки заменены на две, а режим Overview активируется простым свайпом снизу вверх в любом приложении. Причём в этом режиме можно взаимодействовать с контентом в приложении без переключения на него, например, копировать и вставлять текст.





Панель информации Dashboard позволит отслеживать статистику использования устройства. Система позволит устанавливать ограничения на использование приложений и время сна. По истечению лимита приложение перестанет запускаться с выводом соответствующего оповещения, а пиктограммка станет чёрно-белой. На время сна весь интерфейс станет чёрно-белым и включится режим «не беспокоить».





Апдейт готов для распространения в стабильной форме и уже доступен для устройств серии Pixel и смартфона Essential Phone. Производители смартфонов и планшетов, которые участвовали в бета-тестировании ОС, получат обновление до конца осени.



